A Miskolci Egyetem és az idén 20. jubileumát ünneplő CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál különleges eseménysorozattal készül 2024. szeptember 7-14. között. A CineVersity elnevezésű ingyenes programsorozat helyszíne a Csengey-kert, ahol a koncertekkel, filmvetítésekkel és izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket.



A Miskolci Egyetem 15 éve van jelen a fesztiválon. Az együttműködés idén szintet lépett, mert míg tavaly csak két hétvégén volt a Miskolci Egyetemnek programja a filmfesztiválon, most a rendezvény egész hetét végigkísérik a CineVersity eseményei, írja közleményében az intézmény.

Szombattól lesznek a programok

A CineVersity szeptember 7-én kezdődik az Anna and the Barbies zenekar Álmatlan című koncert és dokumentumfilmjének vetítésével, amely a zenekar 2016-os, Fővárosi Nagycirkuszban tartott

lemezbemutatóját örökíti meg. A mozgóképben rögzített koncertélményt az Anna and the Barbies élőben is elhozza a CineVersity színpadára.

Anna and the Barbies

Szeptember 8-án, a Banff Hegyifilm Fesztivál legjobb alkotásaiból válogatott CineFest Adventure várja a kalandfilmek szerelmeseit.

A díjnyertes triológia két filmje

Ezt követően szeptember 9-én és 10-én a Balázs Béla-díjas rendező, Hajdu Szabolcs filmtrilógiájának korábbi darabjai, az Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap című filmeket vetítik előkészítve a terepet a trilógia zárófilmjének, az Egy százalék indiánnak, amelyet a 20. CineFesten mutatnak be.

A Miskolci Egyetem kulturális antropológiai képzéséhez illik A legbelsőbb Ázsia – Magyarok nyomában Mongolországban című dokumentumfilm bemutatója. Füredi Zoltán kulturális antropológus, mongolista személyes hangvételű road-movie-ját szeptember 11-én láthatja a közönség.

Fellépnek a leendő tanárok

Szeptember 13-án a film és a zene különleges összhangja elevenedik meg, amikor a romantikus fekete komédia, a Liza, a rókatündér vetítése után a film zeneszerzője, Tövisházi Ambrus és zenekara, az Erik Sumo ad koncertet.

A Csinibaba film plakátja: nagy sikert aratott a 90-es évek végén

A programsorozat utolsó napján, szeptember 14-én Tímár Péter ikonikus alkotását, a Csinibaba című filmet vetítik. Ezt követően a Miskolci Egyetem idén induló könnyűzenei képzésének helyet adó Póka Egon Művészeti Akadémia oktatóiból álló zenekar a CineVersity-re készült Legendás filmzenék programjával áll a színpadra Hegyi Györggyel, az egykori Emil.RuleZ! zenekar alapító tagjával, a zenekar több slágerének szövegírójával.