A fiatalokhoz, főként középiskolásokhoz szeretnék közelebb vinni a kortárs költészetet az idei, immár negyedik alkalommal megszervezett Rimay Költészeti Fesztivál résztvevői. A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában hétfő este megrendezett megnyitó ünnepségen Papp Ferenc költő, a rendező Rimay János Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta: meg szeretnék mutatni, hogy a kortárs költők léteznek, alkotnak, és ma is vannak olyan emberek, akik méltó módon kezelik a 110 ezer szóra becsült magyar szókincset.

Éppen ezért nagy is a felelősségük, hiszen a költészetnek is addig van értelme, amíg a verseknek vannak olvasóik – mondta az elnök. Ezt szeretnék erősíteni a maguk eszközeivel azokban az oktatási intézményekben, ahol a következő napokban megfordul a fesztiválon részt vevő tizenkét költő határokon innen és túlról. A megnyitón a zene és a költészet közös gyökereiről beszélt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, Kossuth-díjas énekes-dalszerző, zenész, amit tanítványával, a Sebő Együttes tagjával, Soós Rékával közös, megzenésített versekből összeállított előadásával is igazolt. Az idei Rimay Fesztiválhoz kötődően megjelent egy verses antológia is, amely a résztvevő költők többségében meg nem jelent költeményeit tartalmazza. A fesztivál programhelyszínei: Sárospatak, Tokaj, Szerencs, Kisvárda, Mátészalka és Felsőzsolca, valamint a felvidéki Nagykapos.