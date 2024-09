Vannak helyek, ahová minden magyar embernek illik egyszer elzarándokolni, ilyen a borsi Rákóczi-kastély is – mondta a Rákóczi Kulturális Fesztivált megnyitó beszédében a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a felvidéki településen. A harmadik alkalommal megrendezett kulturális seregszemlén dr. Szilágyi Péter felidézte: a kastélyban született II. Rákóczi Ferenc, akinek személyisége óriási hatással volt a magyar történelemre. „A kurucosság azóta is nemzetünk egyik jellemvonása” – jegyezte meg, „Az a szabadságvágy, amely nemzetünket mindenkor jellemezte, újabb és örök megerősítést nyert a Rákóczi szabadságharcban, ami pedig nekünk, magyaroknak Rákóczi Ferenc személye által összeforrt Borsival” – emelte ki. Külön örömtelinek nevezte, hogy a magyar kormány által 2021-re felújított Borsi-kastély a térség kulturális központjává vált. A támogatásnak is az volt az eredeti célja, hogy valami olyat adjanak a helyi közösségnek, ahol otthonra találhat – húzta alá dr. Szilágyi Péter. Hozzátette: a kastélyudvaron megrendezett fesztivál keretében a szervezők nemzetünk sokszínű hagyatékából merítettek, a meghívottak összetételéből pedig a határokon átnyúló, de mégis egységes nemzetben gondolkodó összetartozás vehető észre. Beszélt arról is, hogy 2010-ben a magyar kormány nemzetpolitikai fordulatot hajtott végre, amelynek keretében sokféle magyar közösség sokszínű tevékenységét támogatták az elmúlt közel másfél évtizedben. Azt ígérte: a külhoni magyarság továbbra is számíthat az anyaországra annak érdekében, hogy nemzeti hovatartozásukat továbbra is értékként kezeljék és továbbadják azt a következő generációknak.

Integratív személyiség volt a fejedelem

Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője, a borsi kastélyt üzemeltető nonprofit szervezet igazgatótanácsának elnöke kifejtette: egyfajta identitáserősítő rendezvényként lehet tekinteni a fesztiválra. Az esemény ugyanis nem egy olyan szokványos, Zemplénben gyakran látott nyári fesztiválok egyike, mint a művészeti, gasztronómiai, gomba, gyereknapi, szüreti, aszú és más egyéb fesztivál.