Névadó ünnepségre szólt a meghívó, egy iskola új nevet vesz fel. Hatvan év alatt, hét neve volt ennek az iskolának, ez lesz a nyolcadik. Amikor névadóról beszélünk azt szoktuk mondani, hogy a név az ember tulajdonságát is megjeleníti. Új nevet kap az iskola, és én bízom benne, hogy ez a név most már végleges lesz. Végleges lesz, ahogy az iskola profilja is véglegessé válik. Mi nagyon szeretjük ezt az iskolát, nagyon szeretjük az iskola által szervezett rendezvényeket, nagyon szeretjük, hogy a gyermekeink nemcsak zenét, hanem művészetet is tanulnak. Ez az iskola ékköve Mezőkövesdnek és az egész régiónak.