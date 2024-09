Vajon miért hasonlítanak egymásra olyannyira a magyar és a török népdalok? Finnugor-e vagy török a honfoglalás kori magyar népzene? - ezt a kérdést feszegette Bartók Béla zeneszerzőnk 90 évvel ezelőtt. 1936-ban gyűjtő körúton járt Törökországban, ahol szenvedélyes kíváncsisággal hallgatta és rögzítette a török népdalokat, és hitte, a török-magyar zenei rokonság legalább 1500 éves. Aztán hazajött, de a közeledő világháború idején - bár tervezte -, nem publikálta gyűjteményét és a naplóját, csak már később, amikor Amerikába disszidált.

Ellátogathatunk Isztambultól Adanáig

Bartók Béla közel 90 évvel ezelőtt írott naplója nyomán született Kázsmér Kálmán dramatizált dokumentumfilmje, melyet a napokban vetítettek első ízben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál CineDocs versenyprogramjának részeként.

No de mit is látunk a filmvásznon? Ellátogathatunk Isztambultól Adanáig, és az út során világossá válnak a török és a magyar népzene közötti hasonlóságok.

Mindemellett a dokumentumfilm játékfilm elemekkel ötvöződik.

Az élet mint forgatókönyvíró

Ez alkalommal is az élet volt a legnagyobb forgatókönyvíró. Már javában folytak az előkészületek, amikor Kázsmér Kálmán - a koronavírus-járvány idején történt ez - kölcsönadott egy akusztikus gitárt Török Tilla népzenésznek. Kálmán udvarias „Hogy vagy?” kérdésére Tilla bővebben válaszolt. Elmesélte, hogy kalandos módon megismert török szerelmével, Erdinccsel törökországi gyűjtőútra indulnak. A néhány mondat olyannyira felvillanyozta a rendezőt, hogy már biztos is volt benne, hogy Tilla és Erdincs történetét is beleveszik a filmbe megismerkedésüktől kezdve a gyűjtőúton át egészen az esküvőig.

Több síkon folyik a történet

Magának a filmnek így Bartók Béla 1936-os naplója az alapja, amit a török gyűjtőkörúton írt, de ez így önmagában kevésbé lenne talán érdekes a laikus nézők számára. A népdalgyűjtő utat - egy másik idősíkként - végigjárja a filmben a fiatal pár, és mindemellett az eredeti, az útról készült filmrészleteken túl a játékfilm eszközeivel mintegy némafilmként színészek is eljátsszák: Bartók Bélát Porogi Ádám, török útikalauzát Sípos L. Márk személyesíti meg. A történetet a naplók és a visszaemlékezés részletei fűszerezik, a narrátor Sípos János népzenekutató, aki éveken át kutatta Bartókot, angolul megjelent naplóját magyarra fordította.