Az esemény első napja igazi különlegességet hozott Miskolcra: a Csengey-kertben az Anna and the Barbies – Álmatlan című koncertfilmet vetítették, amely után élő koncerttel robbant be a színpadra Pásztor Anna és zenekara.

Kertmozi és koncerthelyszín

A Csengey-kertben igazi kertmozi hangulat uralkodott, a film után pedig pillanatok alatt alakult át a tér koncerthelyszínné.

Nagyon tetszik nekem ez a hely

– mondta az Anna and the Barbies énekesnője koncert közben.

Izgalmas programok és beszélgetések

A fesztivál ideje alatt a Cineversity további színes programokkal, filmvetítésekkel, koncertekkel és izgalmas beszélgetésekkel várja a résztvevőket. A programok között szerepel a Médiatudatosság konferencia is, amelynek a Miskolci Egyetem ad otthont.