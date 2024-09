A festett filmplakátokból álló kollekció egy Miskolchoz közeli település, Bogács egyik nyaralóházának bontásánál került elő.

Előkerültek a plakátok

Fotó: Vajda János

A hetvenes évek elejéről származó alkotásokat Badits Marcell és Sombor András gyűjtők vásárolták meg és a gyűjteményt a CineFest keretein belül elhozták Miskolcra.

Borsodi lehetett az alkotó

A nyaraló tetőszerkezetében megtalált, eredeti és egyedi kézzel festett plakátok mindegyike a hetvenes évekből származik, az akkoriban bemutatott filmekhez készült. Akad köztük magyar mozgóképes alkotás – Fábri Zoltántól a Plusz-mínusz egy nap, és olyan külföldi sikerfilmek, mint a West Side Story, A 22-es csapdája, az Öt könnyű darab, a Chato földje, a Kis nagy ember. Badits Marcell elmondta, hogy azt nem tudhatjuk biztosan, hogy borsodi illetőségű lett volna a festő, mindössze a plakátok előkerülési helye utal arra, hogy az észak-magyarországi térségben élhetett. Sombor András pedig arról mesélt, hogy, a kiállításon látható képek maradtak meg viszonylag szépen, egyben, kissé kátrányszaguk van ugyan, és néhol kopottabbak, de így is rendkívül különlegesek.

Moziplakátok a múltban

A kiállítás megnyitóján Bíró Tibor fesztiváligazgató többek között arról is mesélt, hogy a huszadik századi magyar reklám egyik legtermékenyebb és legegyedibb korszaka a 60-as, 70-es és 80-as évekre tehető. Ebben az időszakban a filmeket forgalmazó Mokép megbízásából magyar művészek tervezték a Magyarországon bemutatott hazai és külföldi filmekhez a hivatalos, Mahír által terjesztett, utcákra, mozikba, hirdetőoszlopokra ezerszám kikerülő plakátokat. Volt azonban a fentin túl egy másik közeg is, a kis, vidéki moziüzemi vállalatok, helyi filmforgalmazók megbízásából készült, sokkal kisebb példányszámban megjelent filmplakátok grafikusaiból álló alkotói csoport, Így volt ez Miskolcon is. Az itt készült alkotások csak rövid ideig egy-egy hétig élhettek, hiszen mikor lekerültek a műsorról az adott filmek, átfestették vagy megsemmisítették őket. Ezért is nagy csoda, hogy a kiállításon látható művek, a gyűjtőknek is köszönhetően, megmaradtak az utókor számára.