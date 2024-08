Az idei fesztivál közel 40 helyszínen várja a látogatókat, többek között Monokon is, ahol a Summer Breeze című előadást hallgathatják meg az érdeklődők. A Zempléni Fesztivál egyik helyszíne augusztus 15-én, 17 órától a monoki református templom, ahol a T'ensemble kamaraegyüttes kínál felejthetetlen kikapcsolódást. A kamaraegyüttest tíz – a magyar zenei élet legjelentősebb zenekarainak művésze – hozta létre 2018-ban. Művészeti vezetője Czenke Csaba hegedűművész és Ella Dániel oboaművész. Ezen a hangversenyen Czenke Csaba, Ella Dániel és Lengyel Andrea szólójával egy nyári hangulatú koncertre invitáljuk önöket, melynek műsora a barokk zenétől a 20. századig terjedő időszak legnépszerűbb dallamaiból válogat.

Történelmi múlt

Monok Kossuth Lajos szülővárosa, de egy legenda szerint Mátyás király is járt erre álruhában, amikor is egy vadászat során itt evett bablevest, amit egy diónyi arannyal jutalmazott. A koncertlátogatóknak érdemes megtekinteni a kastély kertjét, ahonnan csodás kilátás nyílik a hegyek között megbúvó településre, illetve érdemes megcsodálni a kastély kápolnáját, mely egyes okiratok szerint hosszú ideig Szent Orbán vértanú ereklyéinek is otthona volt.