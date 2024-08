Az idei fesztivál közel 40 helyszínen több mint 500 fellépő művésszel várja a látogatókat, többek között Golopon is. A fesztivál célja, hogy sokszínűségével, valamint a kultúra és a turizmus összekapcsolásával megismertesse a régió történelmi és kulturális értékeit a világgal. Ebbe a nagy múltú fesztiválba kapcsolódott Golop község is, ahol augusztus 13-án, kedden várnak minden érdeklődőt. A kastélykertben 16.30-tól bemutatják a Vay kastélyok és a kert történetét egy séta keretében. A Címertár megismerése is a délután része. 18 órától a tavi színpadon az InFusion zenekar szórakoztatja a közönséget. Az estét borkóstoló teszi teljessé.