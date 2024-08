A Szent István napi programokról, a készülő virágkocsikról és a karneváli menetről tartottak sajtótájékoztatót a szervezők augusztus 14-én a debreceni Medicor-udvarban, a készülő kompozíciók helyszínén.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere és Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt az idei karneválról

Fotó: Kiss Annamarie

Papp László polgármester kiemelte, hogy a közel hat évtizedre visszatekintő Debreceni Virágkarnevál a város történetének, kulturális és közösségi életének talán legkiemelkedőbb eseményévé nőtte ki magát. Elmondta, hogy idén 12 virágkocsi indul majd, melyek nevei: Szent Korona, CATL Debrecen, TEVA, Richter Gedeon, BMW Group Gyár Debrecen, Debreceni Szakképzési Centrum, Magyar Posta, FÓRUM, Debrecen testvérvárosaként a japán Tojama-Debrecen, A Cívis Kosárlabda Klub, a szintén testvérvárosi köteléket jelképező Nagyvárad-Debrecen, valamint a különleges Sárkány kompozíció.

Több mint kétezer fellépő

A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a fellépők száma ebben az évben meghaladja a kétezret: 10 külföldi és 13 magyar művészcsoport vonul majd fel, továbbá a már hagyományos színes élményfutás és az Oldtimer-show is várja közönségét augusztus 20-án. Hozzátette, hogy a Dósa nádor téren színvonalas és ingyenes programok váltják egymást a Karrier Karneválon, továbbá augusztus 17. és 20. között ezúttal is megrendezik a Galiba Gyermekfesztivált, és folytatódik a Táncol a város programsorozata, immár három belvárosi helyszínen. Továbbá elmondta, hogy a felvonulásra hét lelátó épül, közülük egyet a hátrányos helyzetű családok számára biztosít a város. „Öröm számomra, hogy Debrecenben az Államalapítás ünnepét - ami nemzetünk egyik legfontosabb ünnepe és kiemelkedő jelentőségű állami eseménye - nemcsak hivatalos koszorúzással összekötött esemény, hanem egy igazán jelentős rendezvénysorozat vezeti föl és kíséri végig” – hangsúlyozta a polgármester.

Új és visszatérő attrakciók

Szívből reméljük, hogy az egy évig tartó munkánk gyümölcseként a virágkarneváli közönség az év legszebb napjait élheti meg itt augusztus 15. és 20. között.

- fogalmazott Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező ügyvezetője.