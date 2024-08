A hétfő esti sárospataki zárókoncerttel véget ért az idei, immár harmincharmadik alkalommal megrendezett Zempléni Fesztivál. Hollerung Gábor fesztiváligazgató, művészeti vezető rövid értékelésében kifejtette, hogy a programok sokkal sikeresebbek lettek, mint azt előre remélték. Szinte minden rendezvényen pótszékekkel kellett kielégíteni a közönség vártnál nagyobb létszáma miatti igényeket – mondta. Egyben köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta a fesztivált. Megemlítette a Kulturális és Innovációs Minisztérium százmillió forintos támogatását, valamint a FémAlk Zrt. és annak tulajdonosa, dr. Sándor József kiemelkedő segítségét. Nélkülük nem lehetett volna megrendezni a fesztivált – erősítette meg a fesztiváligazgató.

Dr. Hörcsik Richárd egy 70 éves aszúval köszöntötte a 70 éves Hollerung Gábort

Fotó: Bódisz Attila

A kormányzati támogatás megszerzésében komoly szerepe volt a térség országgyűlési képviselőjének, dr. Hörcsik Richárdnak – közölte. Hollerung Gábor ugyancsak megköszönte azt, hogy a térség településeinek fontos a rendezvénysorozat, amit anyagi támogatásban is kifejeznek. Reményét fejezte ki, hogy jövőre is hasonló színvonalon és érdeklődés mellett sikerül megrendezniük a harmincnegyedik Zempléni Fesztivált is.

Összeköti a térséget

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő egy hetven éves tokaji aszúval köszöntötte a napokban hetvenedik születésnapját betöltő Hollerung Gábort. A honatya kiemelte: a Zempléni Fesztivál a régió legjelentősebb művészeti rendezvényévé nőtte ki magát, a fesztiváligazgatót pedig azért is köszönet illeti, mert eddigi hetven évéből legalább húszat Zemplénre áldozott.