– Bármilyen furcsa is, lassan harminc éve hallgatom Elvist, és tanulmányozom az életét, életművét. Azóta vagyok úgymond fanatikus Elvis- és rock and roll rajongó – meséli a duó hangja, a birminghami 20. Európai Elvis Fesztivál énekversenyének első magyar győztese, Lantos Gábor. Tízévesen, a rádióból ismerte meg a rock and roll királyát, azóta pedig – ahogyan ő fogalmaz – nem ereszti.