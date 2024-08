Polgármesterek a világot jelentő deszkákon

Hagyomány, hogy az évadzáró és évadnyitó társulati üléseken részt vesz a mindenkori városvezető. Ez a hagyomány most rendhagyó dolgot eredményezett, hiszen az évadnyitó ülésen Veres Pál polgármester és Tóth-Szántai József megválasztott polgármester is részt vett. Béres Attila megköszönte az elmúlt évek közös – néha nem könnyű – munkáját Veres Pálnak. Ezután Tóth-Szántai Józsefhez fordult és elmondta, hogy tudja, milyen fontos számára a kultúra és a színház. Az igazgató elmondta, hogy amint a múltban, a jövőben is mindent a társulat és a 130 ezer néző nevében tett és tesz, majd mindkettőjüknek átnyújtott egy-egy darabot a hatalmas eszmei értéket jelentő közel kétszáz éves deszkákból.