A CineDocs idei válogatásában többek között megismerhetjük a miskolci születésű Pressburger Imre, és egy másik, a filmkészítési technológiák forradalmasításában élen járó mozilegenda, Leni Riefenstahl életét, Bartók Béla eddig sokak számára ismeretlen törökországi kitérőjét, vagy az író Nemere István rendületlen munkakedvének titkát. Az életutak mellett a világot a filmek segítségével bejárva ellátogathatunk a svéd erdőkbe, a grúz hegyvidékekre és Kuba nyüzsgő utcáira is. Az Oscar-díjas rendező, Martin Scorsese gyermekként találkozott először az angol Michael Powell és a miskolci születésű Emeric Pressburger filmjeivel, azóta rajong értük. Őt szólaltatja meg a Made in England: Powell és Pressburger filmjei című, Berlinale-ról érkező munkájában a négyszeres BAFTA-díjas veterán dokumentumfilmes, David Hinton. A filmfelújításokban és -megőrzésben is aktív szerepet vállaló Scorsese gazdag archív anyagokra támaszkodva, lelkesen járja körül az alkotópáros rendkívül gyümölcsöző együttműködésének évtizedeit.

Különleges dokumentumfilmeket nézhetnek meg az érdeklődők a CineFesten

Fotó: Shutterstock

Példátlan hozzáférése volt az archívumhoz

A Riefenstahl betekintést nyújt Leni Riefenstahl művészi örökségébe és a náci rezsimhez fűződő összetett kapcsolatába. Andres Veiel rendező példátlan hozzáférést kapott Riefenstahl 700 doboznyi felvételből álló személyes archívumához, és azokat felhasználva készítette el az ellentmondásos filmrendező minden eddiginél komplexebb portréját. Az alkotás világpremierje mindössze a Cinefest előtt néhány nappal, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon lesz. A nagy sikerű Vadlovak – Hortobágyi mese és a Vad Magyarország rendezője, Török Zoltán évek óta Svédországban él párjával, két lányával és kutyájával. Rendszeres túráik során felfedezik az átalakulóban lévő vadon színes állatvilágát, és legizgalmasabb kirándulásaikhoz most a nézőket is útitársul hívják. A Változó vadon – Az én Északom amellett, hogy bemutatja a skandináv ország élővilágát a fókáktól a jávorszarvasokig, felhívja a gyerekek és a szülők figyelmét a természet szeretetére és védelmére. A film narrátora a 18. CineFest életműdíjasa, Molnár Piroska.