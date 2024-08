A magyar kultúra mellett Tokaj is fejlődik

Posta György, Tokaj polgármestere Nikolaus Lenau Faust című alkotásából idézve szemléltette, hogyan hat Tokaj az ember lelkére. Lenau fiatalkorában több évig élt a városban, és megtapasztalta, hogy a bor, a hely szellemisége hozzájárul a lélek szabad szárnyalásához, az autonómiájához, személyisége kibontakozásához.

Tokaj egy közel 950 éves település, a magyar nemzeti lét esszenciája. Puskás, Budapest, Tokaj – Magyarország hallatán mindig ezekre gondolnak a külföldiek. A Tokaji Írótábor a nemzeti egység megnyilvánulása, most pár napig innen hullámzik a kultúra a határon túli és a más kontinensen élő magyarok felé

- emelte ki Tokaj jelentőségét hazánkban és a kultúrában Posta György.

Külföldön is sokan szeretik a tokaji bort, és magát a várost is felkeresik. A tendencia erősítéséhez a polgármester szerint Tokajnak folyamatosan meg kell újulnia egy szebb városkép és új attrakciók által. A magyar kormány támogatása által Tokaj új útburkolattal, parkosítással lépett a megújulás útjára. A tervek szerint a legnagyobb átalakuláson a főtér esik majd át a környező utcákkal együtt, így a turisztikai fejlődés hatására több munkahely jöhet létre a településen. Így Posta György szerint a város minden része méltó lesz a tokaji bor híréhez. A kultúra mellett a sport is szerepet kap az írótáborban. Megrendezik az Íróválogatott és a Tokaji Öregfiúk focicsapatának visszavágó mérkőzését. A tavalyi meccsen az írócsapat vereséget szenvedett, ám most minden erejükkel készülnek a visszavágásra.

