Béres Attila igazgató május elején - amikor kihirdették az új évadot - elmondta, hogy szeretnék megtartani azt a műfaji sokszínűséget és minőséget, amit a színház nézői a visszajelzések alapján megszoktak és értékelnek.

Először jön a Csókos asszony

Az évad első premierje szeptember 20-án lesz, amikor a Nagyszínházban Szőcs Artúr rendezésében mutatják be a Csókos asszony című operettet. Ez a darab már sok éve közkedvelt a magyar színházi repertoárban, és most Miskolcon is újra életre kel a közönség előtt.

Háromszor veri el Döbrögin

Másnap, szeptember 21-én két különböző stílusú és hangulatú előadás bemutatója vár a nézőkre. Debütál a Lúdas Matyi című zenés mesejáték Markó Róbert rendezésében.

Pókfonálon

Ugyanezen a napon a Játékszínben Rusznyák Gábor rendezésében bemutatják a Pókfonálon című kortárs színművet, amely különleges érdekességgel bír. A darabot korábban „A pók hálójában” címmel hirdették meg, de végül a címváltoztatás mellett döntöttek. A mű szerzője Alexandru Popa, a bukaresti Bulandra művészszínház vezető dramaturgja, aki dráma- és forgatókönyvíróként is elismert alkotó.