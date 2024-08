Szeptember 18. és október 7. között tartják a Zsinagógák Hete rendezvénysorozatot, amelyen változatos kulturális programkínálattal, koncertekkel, kiállításokkal és vallási eseményekkel várják a közönséget Budapesten és vidéki helyszíneken - közölte az eseménysorozatot szervező EMIH - Magyar Zsidó Szövetség az MTI-vel. A rendezvénysorozat szeptember 19-én a Sárközy Quartett mádi koncertjével kezdődik. Másnap egy autentikus, nyáresti ortodox szombatfogadáson vehetnek részt az érdeklődők a budai Várban Faith Asher rabbi és a budavári közösség közös programján. Az eseményen az érdeklődők megkóstolhatják a kóser konyha hagyományos szombati fogásait is. A beharangozó szerint a programsorozat keretében szeptember 23-án megnyitják a miskolci Zsidóház nevű közösségi épületet, amelyben egy kóser éttermet is kialakítottak. A szentendrei zsinagóga és művészeti galéria ad otthont Kormos Péter magyarországi zsinagógákat megörökítő fotókiállításának. A szakrális tereket új megközelítésből bemutató kiállítás szeptember 29-én nyílik meg. Másnap az Óbudai Zsinagógában Franz Schubert Téli utazás című művét hallgathatja meg a közönség Benjamin Appl, német bariton és Villányi Dániel zongoraművész tolmácsolásában a magyarországi zsidóság deportálásának 80. évfordulója alkalmából. A Zsinagógák hetét a héber újév időszakára időzítették a szervezők, így a programsorozatba két, az őszi zsidó nagyünnepekhez köthető program is bekerülhetett. Szeptember 28-án, éjfél körül a Vasvári Pál utcai zsinagógában világhírű kántorokkal, a Zorger kántorkórus közreműködésével hallható az első újév előtti bűnbánó ima, a szlichot. Október 2-án pedig az óbudai zsinagóga tart nyitott ros hásánát a Zorger kántorkórussal.

A részletes program megtalálható a zsidoprogramok.hu honlapon.