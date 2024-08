Szeptember 6. és 14. között a már hagyománnyá vált programok mellett a nézők az East of Europe nyolc nagyjátékfilmjéből is válogathatnak. A szekció a kortárs kelet-európai filmtermés legjavát hozza el, a válogatásból Magyarország sem hiányozhat.

Saját életét kockáztatja

Kelet-európaiság tekintetében a szekció már-már esszenciája a szlovák, cseh és magyar koprodukcióban megvalósult Emma és a halálfejes lepke. A második világháború viharos éveiben játszódó, a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon nagy figyelemmel kísért film hősnője a saját életét kockáztató Marika. A szlovák–magyar határon élő özvegy zsidó kisfiút rejteget, miközben egy szlovák Hlinka-gárdista százados és egy német náci tiszt is a kegyeit ostromolja. Főszerepben a Testről és lélekről sztárja, Borbély Alexandra.

A Zenitben egy föld alatti börtön foglyai sikeres szökést hajtanak végre, a csapat szellemi vezetője azonban egyre inkább ráérez a hatalom ízére. Kristóf György rendező szlovák–magyar–cseh koprodukcióban készült alkotása a tánc és zene szerelmeseinek is tartogat izgalmas perceket.

A cseh Hullámok thriller Karlovy Varyban közönségdíjat nyert. Bár az 1968-as prágai tavasz történelmi időszakát – az „emberarcú szocializmus” kialakítására tett kísérletet, és annak gyors letörését – számos alkotás feldolgozta korábban, Jiří Mádl új megközelítésű filmje az igazság megismertetéséért mindent feláldozni kész rádiós újságírók szemén keresztül mutatja be az eseményeket.

Főszerepben Bobby

Biztosan telt házra számíthat Vékes Csaba új magyar vígjátéka, a Lepattanó. Kálmán (Scherer Péter) csapatával gombfoci-Európa-bajnokságra készül. Amikor úgy tűnik, anyagi akadályok miatt ez elmarad, egy milliárdos tévedésből kisebb vagyont utal a csapat számlájára... A saját pénze után futó amerikai szerepében a Dallas sorozat egykori Bobbyját, Patrick Duffyt láthatjuk.

A Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatkozott 78 nap új oldalról mutatja a koszovói háború időszakát. Három nővér az édesapjuk besorozása után videónaplóba kezd a család kamerájával, bemutatva mindennapjaikat a főzéstől a sminkelésen át a szirénák és háború vészjósló zajáig. A szerb Emilija Gašić első nagyjátékfilmjében intim közelségbe hozza az 1999-es NATO-bombázások időszakát.