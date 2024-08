A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő nyári rendezvényének újabb állomásán elsőként a V-Tech ismert slágereit hallgathatta meg a közönség. A zenekar előadásában felcsendült például a Nem Szabad Sírni, a Vétkezz velem!, valamint a Vele minden jó és az Éjfél után című dal is. A nap második fellépője az UFO volt.

Tömegek szórakoztak a medence partján és a medencében

Forrás: mezokovesd.hu

Az együttes eljátszotta egyebek mellett a Karibi Party, a Szerelemdoktor és az Álomhajó című retro slágert is augusztus 10-én. A Zsóry Feszt vasárnap folytatódott, amikor is elsőként Josh és Betti műsorát hallgathatták meg a zenerajongók. Elhangzott egyebek mellett a Bábu vagy, a Táncolj, a Zakatol a szívem, az Akarom őt és a Zakatol a szívem, és például a Reptér című slágerből is felcsendült egy részlet. Ezt követően Dj. Páz és Jucus lépett színpadra. A műsor első részében Dj. Páz keverte a zenét, elsősorban a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb disco slágerei hangoztak el. A folytatásban Jucus is fellépett, közös előadásukban a Vár ránk a nyár, a Tedd fel a kezed!, az Égess el és a 100 évet várnék című dal csendült fel augusztus 11-én.