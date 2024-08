Tulajdonképpen beleszülettem a mesterségbe, a vesszők között tanultam meg járni. A családban apai ágon is értettek a kosárfonáshoz, de én anyukámtól tanultam és most úgy éreztem, hogy neki nyertem meg az Élő Népművészet kiállítás díját. A csipkés talpú, magas fülű májuskosár fonása is a mi családunk nevéhez fűződik. Mai napig, hogyha egy ideig nem tudok fonni, ürességet érzek. A kosárfonás benne van a zsigereimben, szerelmes vagyok a vessző illatába.