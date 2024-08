Az 1942. március 8-án született rendező számos dokumentumfilm és játékfilm alkotója volt, amelyek mély nyomot hagytak a hazai kulturális életben. Dobray pályafutását dokumentumfilmek készítésével kezdte. Augusztus 28-án, hosszan tartó betegség után halt meg.

Első nagy sikerét Miskolcon aratta

Az egyik első filmje, a Munkashow, 1971-ben elnyerte a Miskolci dokumentumfilm-fesztivál nagydíját. Ezt követően a Magyar Televízióban számos irodalmi és dokumentumfilmet rendezett. Az első játékfilmje, Az áldozat 1979-ben készült el.

Szerelem első vérig

Az 1980-as években Dobray több sikeres film rendezésével vált ismertté, többek között a Vérszerződés és a Szerelem első vérig című alkotásokkal, amelyek közül az utóbbi a magyar Házibuli néven vált ismertté. A film, amelyet amatőr színészekkel forgattak, egy generáció számára vált meghatározó élménnyé.

Megosztó témákat dolgozott fel

Dobray György munkássága a dokumentumfilm területén is maradandó nyomot hagyott. A prostitúcióról szóló dokumentumfilmjei nagy visszhangot váltottak ki a 80-as évek végén. Élete végéig aktív maradt: 2021-es Kövek című dokumentumfilmje a holokauszt emlékére elhelyezett botlatóköveket és izraelita temetők sírjainak helyreállítását örökítette meg. Utolsó munkája, a 2023-ban bemutatott Habiszti – Csak azért is! a roma holokausztról szóló táncprodukció próbafolyamatát mutatta be, amely egy tehetséges cigány fiú, Attila küzdelmeit követi nyomon.