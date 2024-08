Azt ezért jó tudni, hogy a kultikus film premierje Amerikában 1977. május 25-én volt, de hozzánk csak két évvel később érkezett meg. A mai szemmel már ez is nehezen értelmezhető, hát még a filmplakát, ami az interneten jött velünk szembe a napokban.

Csubakka és R2-D2 a két fontos szereplő a Star Warsból

Fotó: Noam Galai / Forrás: Getty Images

Itt a Csillagok háborúja kétrészes, színes, amerikai tudományos-fantasztikus filmként van megjelölve, ami azt jelentette, hogy szünet volt a moziban, meg kellett várni, amíg befűzte a mozigépész a a következő filmkópiát. A szünet alatt lehetett jönni, menni, csevegni, enni, inni és megvitatni, tetszik vagy sem az aktuális alkotás, érdemes-e egyáltalán beülni a következő részre. Az is érdekesség, hogy a film Mokép forgalmazásában került először a magyar közönség elé és ekkor még csak feliratosan vetítették.

A nagy érdeklődés miatt szinkronizálták

Magyarországon Star Wars-filmhez először 1982-ben készült szinkron, amikor a Birodalom visszavág a mozikba került. Ennek a filmnek is óriási sikere lett, ezért 1984-ben a Magyar Televízió elkészítette a szinkront a Csillagok háborúja - Egy új remény-hez is, ami 1984. december 25-én napra pontosan hét évvel és hét hónappal a film világpremierje után debütált a tévében.

A folyamatosan fülünkbe csengő zene

A Csillagok háborúja filmre gondolva nyújtsa fel a kezét az, akinek először az ikonikus filmzene dallamai jutnak az eszébe. Ugye-ugye.

A korabeli moziplakát

A mű zenéjéről ugyan kevesebbet beszélünk, bár szerves egységet képez magával az alkotással. John Williams-nek hívják azt a zseniális ötszörös Oscar-díjas és többszörös Grammy-díjas amerikai zeneszerzőt és karmestert, akit még azok is ismernek, akik soha életükben nem hallották a nevét. A telefonunk polifonikus csengőhangjai között szinte kizárt, hogy ne lenne ott a A cápa filmzenéjének fő témája vagy a Birodalmi induló taktusai.

Mi a közös az E.T-ben és a Cápában?

John Williams hosszú filmes pályafutása során több mint 85 filmhez írt zenét, és 30-nál is több Oscar-jelölést kapott. A díjat öt alkalommal vehette át a Hegedűs a háztetőn, a Schindler listája, a Cápa, a Csillagok háborúja és az E.T. című filmek zenéjéért, utóbbi háromért Golden Globe-díjat is kapott. Emberemlékezet óta gyakorlatilag nincs olyan év, hogy a 92 éves komponista ne legyen ott legalább egy rangos filmművészeti szemle aktuális jelöltjei között.