A fesztivál első előadását a Kossuth Lajos Művelődési Központban nézhetik meg a színházkedvelők este hét órától, amikor a Déryné Társulat Heltai Jenő A tündérlaki lányok című darabját viszi színpadra Bakos-Kiss Gábor rendezésében - derül ki az esemény weboldalán található programfüzetből.

Csütörtökön délután ötkor a Zsólyomkai pincesor a Kaláka zenekar Ötvenöt című műsorának ad otthont, míg az Ungvári pincekertben este hat órától Varga Miklós, Nagy Szilárd, Ragány Misa és Réthy Zsazsa előadásában a Ki szívét osztja szét című gálakoncerten vehetnek részt a látogatók.

Őket a 4S Street formációja követi este hétkor, este tíz órától pedig a Magashegyi Underground szórakoztatja majd a közönséget.

A zenés programok mellett csütörtökön Ifjabb Mlinár Pál rendezésében a Völgyszínházban kerül színpadra este fél kilenctől Rejtő Jenő A szőke ciklon című műve a Viharsarok Táncszínház előadásában, míg a Filkeházában este hattól Petőfi Sándor A helység kalapácsa című szerzeményét nézhetik meg a látogatók, melyet Sztarenki Pál rendezésében Besenczi Árpád ad elő.

Pénteken délután kettőkor Széphalmon Kazinczy Ferenc sírjának koszorúzása előtt rövid, zenés műsort láthatnak az érdeklődők az író életéről, emellett újra látható lesz A helység kalapácsa is, délután négytől Alsóregmecen, este nyolctól pedig Füzérradványon.

Délután ötkor Pataki Szilvia Karády Katalin dalait adja elő a Zsólyomkai pincesorban, ahol este tíztől Tom Lumen lép fel. A Kossuth Lajos Művelődési Központ mozitermében az Egy szerelem rekonstrukciója című filmet vetítik majd.

Az Ungvári pincekertben este hattól Liana, héttől a The Biebers, tizenegytől pedig az Aurevoir koncertezik, míg a Völgyszínházban este fél kilences kezdéssel Szép Ernő Patika című művét viszi színre a Déryné Társulat Mészáros Tibor rendezésében.

Szombaton A Magyar Nyelv Múzeumában többek között kézműves programokon, A vén diófa titka című zenés mesejátékon vagy íjászaton vehetnek részt a látogatók, de akár ókori különleges hangszerekkel is megismerkedhetnek.

Ezen a napon az Ungvári pincekertben este hattól Erdős Fruzsi, héttől Ferenczy György és az 1-ső Pesti Rackák, majd fél tizenegytől a szerb trombitaművész, Boban Markovic szórakoztatja a közönséget. A Völgyszínházban este fél kilenctől Joe DiPietro és Jimmy Roberts Ájlávjú című műve lesz látható a Csiky Gergely Színház előadásában, Kéri Kitty rendezésében.

Vasárnap A Magyar Nyelv Múzeumában egyebek mellett gólyalábas szabadtéri játékkal és A Krisztus Urunk és a furulya című meseelőadással készülnek a szervezők, míg az Ungvári pincekertben este hat órás kezdéssel Dresch Mihály lép fel, akit a Góbé Zenekar és Berecz István vezette táncház követ.

A helység kalapácsát ezen a napon Füzérkomlóson nézheti meg a nagyérdemű délután négytől, a Völgyszínházban pedig Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című művét viszi színpadra a Déryné Társulat Kis Domonkos Márk rendezésében.

Az Ungvári pincekertben és a Zsólyomkai pincesoron helyi termelők és pincészetek finomságait is megkóstolhatják a látogatók, emellett az egész rendezvény ideje alatt az Újhelyi Futrinka névre keresztelt gumikerekes kisvonat is közlekedik - olvasható a programfüzetben.