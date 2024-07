Két pályázat érkezett be a Miskolci Nemzeti Színház színiigazgatói posztjára, számolt be portálunk a hírről. Az egyikük Béres Attila, a színház jelenlegi igazgatója, ő nyilatkozott is portálunknak terveiről. A másikukat bár megkerestük, nem kívánt nyilatkozni, a városházára irányított bennünket, ott viszont azt mondták, nincs felhatalmazásuk a pályázótól a neve közlésére.

Fejlemény az ügyben, hogy hétfőn délelőtt, Miskolcon hallgatja meg a pályázókat a szakmai bizottság, majd Miskolc önkormányzata közgyűlésének köznevelési, kulturális, turisztikai és sport bizottsága. A bizottságok csak véleményeznek, az igazgató személyéről Miskolc közgyűlése - ha minden igaz - augusztus 29-i ülésén dönt.

Érdekes fejlemény még, hogy a Színház Online, akik portálunkra hivatkozva írnak az igazgatóválasztásról, megnevezi a másik jelöltet, aki azonos azzal, akivel mi is beszéltünk korábban. Mint fogalmaznak, nem megerősített információjuk szerint arról a Horváth Ádámról lehet szó, aki korábban miniszteri biztosként felelt az Operaház működéséért. Azt már mi fűzzük hozzá, Horváth Ádám később, 2014-ig a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjeként is dolgozott.