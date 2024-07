A tábor hétfőn kezdődött, amikor a bőrműves, fazekas, gyöngyfűző, tűzzománcos, valamint a fafaragó és fás csoportok kezdték el az alkotómunkát. A kezdő napot követően kedden csatlakoztak hozzájuk a hímző asszonyok és lányok is, akik lelkesen vetették bele magukat a kézműves tevékenységekbe, még a délutáni zápor sem tudta megzavarni őket. A napot dalos, furulyás csapat is színesítette.

Fafaragó mester érkezett

Szerdán a tábor folytatódott, és az alkotómunka egyre több területen bontakozott ki. Az egyre növekvő létszámú, lelkes résztvevők között igazi alkotói légkör alakult ki. Csütörtökön Pós Krisztián fafaragó népi iparművész, MMA ösztöndíjas mester is megkezdte hatalmas munkáját. Egy fatörzsből faragott szobrot készített, melyet a tábor ötödik napján, pénteken fejezett be. Ezen a napon folytatódtak a hímzőtűs foglalkozások, a mézeskalácsozás, kis gyertyamártás és elkezdődtek a nemezes munkálatok is.