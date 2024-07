A kezdőkből is ki lehet hozni a maximumot

Szolnoki Péter örömét fejezte ki, hogy ebben az évben is nagyon sok tehetség jelentkezett a táborba, akik között voltak visszatérők, de olyanok is, akiknek ez volt az első alkalom. Ez azonban nem okozott problémát és nagyon hamar összekovácsolódott a csapat. Azt is hozzátette, hogy számára személy szerint nagyon fontos motiváció a tehetségek gondozásában és felkarolásában, hogy esetleg a kezdőkből is ki tudja hozni a maximumot, olyan gyerekekből is, akiknek nem jó annyira a hallása vagy a ritmusérzéke, vagy esetleg még sohasem álltak színpadon. Számára az a legnagyobb kihívás és a legfontosabb az, amikor a semmiből történik valami, mint amikor van egy nagyon tehetséges gyerek és azt tovább tudják képezni.

Koncentráció a zárógálán

Fotó: Vajda János

Hozzátette, hogy amit egy kicsit a csapatban és benne is hiányérzetet okozott, hogy ez volt az első tábor, amikor nem volt jelen a fia, Szolnoki Balázs. A tanuló évek után képzett színész, énekes, gitáros Balázs életében már eljött az a pillanat, amikor saját zenekarával, Otuzzal járja az országot. Balázs 2018-ban jött először a ZENITA táborba és hat évig volt a csapat oszlopos tagja, jelenleg pedig egyrészt zenei és színészi karrierjére koncentrál, ezek mellett pedig anglisztika szakon végezte el az egyetemet.

Óriási élmény a gyerekeknek

Szabó Piroska az egyik táborlakó, Kerekes Dorina Petra anyukája kérdésünkre elmondta, hogy Dorina már nagyon kicsi kora óta érdeklődik a színészet és a zene világa iránt. Kilencéves korától jár a képzésre a Zenével az Ifjús Tehetségekért Alapítványhoz. Minden évben részt vesz az alapítvány által szervezett táborba is. Ez azért is fontos számára, mert itt új ismeretségeket köthet, és olyan művésztanárokkal is találkozhat, akikkel év közben nem, az évek folyamán, így tanulhatott Tunyogi Bernadett-től, Vágó Zsuzsitól, Kamarás Mátétól és természetesen Szolnoki Pétertől is.