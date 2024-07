A Miskolci Szimfonikus Zenekar Miskolctapolcán adott két telt házas koncertet, hogy lezárja idei évadát. Makkai László görögkatolikus pap elmondta, az együttes nem lépett fel az Akropoliszon, mióta ő a vezetője a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumnak, aminek területén található meg a szabadtéri színpad. – Szeretnénk majd folytatni az együttműködést – mondta, majd beszélt arról, hogy idén nyáron is lesznek színházi előadások. – Július 6-án, szombaton a Made in Hungária című darabot láthatja a közönség. A hatvanas évek elején jött vissza disszidálásából egy tipikusan angyalföldi család: Fenyőék. A fiatal Mikibe addigra mélyen beleívódott Amerika: rágó, Marlboro, hawaii ing, Ballantines és főképp a rock and roll. Olyan zenekart alapított, amihez cipős dobozból, éjjeli szekrényből erősítőt eszkábál barátaival, így jött létre a Hungária. Ezt nagyon szeretik, és meg vannak elégedve az előadóval is, ami a Magyarock Dalszínház. Ők már tíz éve járnak Miskolcra. Ez egy komáromi csapat többek között győri színészekkel, de mindig hoznak magukkal országos hírű színművészt is. Július 13-án, szombaton például Xantus Barbara szerepel majd Az elátkozott királylány című műben – mondta.

Lilit, a királylányt feleségül szánják szülei Akarnok herceghez, de a cserfes tinilány még az eljegyzésre sem megy el. Hosszú bonyodalmak árán azonban mindenki megelégedésére megoldódik a probléma.

Nemcsak szórakoztatni akarnak

A Magyarock Dalszínház 2002-ben alakult meg Vizeli Csaba ötlete nyomán, aki eredetileg egy különleges március 15-ei ünnepséget szeretett volna összehozni. Ezért megkereste Koltay Gábor filmrendezőt és Koltay Gergelyt, a Kormorán vezetőjét, majd a közös munkából született meg A költő visszatér című zenés játék. Az ünnepség olyan jól sikerült, hogy októberben már teljes színpadi művel léptek a közönség elé.

Makkai László elmondta azt is, hogy nem mindegyik előadásuk nyitott a nagyközönség számára. – Július 24-én, szerdán az ismert és népszerű A padlásra a Miskolci Egyházmegye területén működő gyermekvédelmi intézményeink lakói jönnek el, hogy megtapasztalhassák, milyen színházba menni és élő előadást nézni. Presser Gábor és Sztevanovity Dusán népszerű dalaival elkészült darabja az egyik legsikeresebb magyar musical, történetén már generációk nőttek fel. A fiatal tudós megszállottan dolgozik szuperintelligens számítógépén, és különféle titokzatos számításokat végez, de nyugalmát és munkáját állandóan megzavarják különféle halandó és halhatatlan lények. Természetesen nem szeretnénk kizárni a nagyközönséget sem ennek a musicalnek az élményéből, ezért másnap, 25-én már nem lesz zárt körű az előadás. A sorban a következő pedig a Valahol Európában lesz, ami szintén egy nagyon populáris darab attól függetlenül, hogy drámai fesztültség van benne. A világhírű film alapján készült színpadi játék hűen követi az eredeti mű cselekményét, a II. világháború után utcára került, árván maradt gyerekek kálváriáját. Az előadás során képet kapunk a háború miatt kialakult világ elembertelenedéséről. Ezt tehát augusztus 3-án, szombaton adják elő a miskolci színpadon – árulta el Makkai László, aki előrevetítette, hogy a nyár utolsó hónapjára szeretnének még további előadásokat is, de ezek még szervezés alatt vannak.