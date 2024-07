Forrás: Olvasónktól

Hol található ez az új helyszín és milyen igényeket elégít ki?

Azt tudni kell, hogy régen a település főterén voltak a nagy rendezvények, szinte oda koncentrálódott minden. A jelenlegi művelődési házat képzett és sokat tapasztalt szakember szemmel végigjárva viszont feltűnt, hogy az épület hátsó részén van egy nagy méretű terasz, ami gyakorlatilag színpadként is alkalmazható. Ez a terület ugyan nem fedett, de jó időben fantasztikus dolgokat lehet itt létrehozni. Nem beszélve arról, hogy a környező terület egy nagyon nagy részben ligetes természeti környezet kiváló akusztikával, ahol akár ezer-kétezer ember is elfér. A névadásnál ugye a terület eredeti nevéből indultunk ki a kollégáimmal, ami a Gátszög és egy kis gondolkodás után a hely ligetes jellegéből adódóan adta magát a Gátszög-liget elnevezés. Erre nagyon büszke vagyok, mert egy olyan helyszínt sikerült létrehozni, ami hangulatosabb az eddigieknél. A legnagyobb előnye, hogy abban az esetben, ha kedvezőtlen időjárás várható, akkor könnyen át lehet helyezni az eseményt a művelődési házba.

Kiknek szól az Emődi Nyári Esték programsorozat?

Elsősorban természetesen a helyieknek szólnak a könnyed, nyári programok, azonban a két év alatt, azt vettük észre, hogy a környező településekről Nyékládházáról, Csincséről, Tibolddarócról, Bogácsról, Mezőkövesdről, Tiszaújvárosból is érkeznek vendégek de volt már olyan koncert amikor az ország másik feléről is jöttek. Alapból a művelődési háznak is nagyon jó technikai adottságai vannak, de ha szükséges bérelt technikával megerősítve a legmagasabb színvonalú, minden igényt kielégítő koncertélmény vár a közönségünkre. Hozzá kell tenni, hogy nagyon fontosnak tartottam azt, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő programot, ezért a kollégáimmal úgy állítottuk össze a kínálatot, hogy kedvezzünk a legkisebbeknek, a fiataloknak, a középkorosztálynak és az időseknek is. A programkínálat minden évben rendkívül színes. A színházi előadástól a kisebb zenés-énekes produkción keresztül a nagykoncertekig és a gyermekeknek szóló programokig minden megtalálható. Itt ki kell emelni, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy a település vezetése nagyon kultúrabarát és a lehetőségein is túl, maximálisan támogatja a közművelődési munkát.