Miskolcon szinte minden művészeti ág otthonra lel, ez is bizonyítja a város kulturális sokszínűségét – mondta el a sajtótájékoztatón Veres Pál polgármester. Hozzátette, hogy ő is nagy jazz rajongó és örömmel tölti el, hogy a dixie kultúrának közel negyven éves múltja van a városban. Kiemelte, hogy a programok ingyenesek és a fesztivál komoly kulturális színfolt a turisztikai főszezonban az idelátogatók és a városlakók számára egyaránt.

Hagyományok ápolása

Majorné Bencze Tünde, a Miskolci Kulturális Központ (MKK) ügyvezetője hangsúlyozta, hogy feladatuk a szórakoztatás, és a hagyományok ápolása. A Miskolc Dixieland Band része Miskolc kultúrájának, ezért fontos, hogy újra városi szintre emelték a fesztivált. Tavaly vállalta az MKK a technikai lebonyolítást a Miskolc Dixieland Band szakmai szervezése mellett. Idén még nagyobb és az eddigieknél is magasabb színvonalú rendezvényt szerveztek, ezt jelzi a külföldi vendégzenekar és a helyszínek számának növekedése is.

Évtizedek óta szól a dixie Miskolcon

Balla Miklós, a Miskolc Dixieland Band vezetője visszatekintve a fesztivál múltjára, elmondta, hogy folytatják azt a hagyományőrzést, amely a 80-as évek közepére nyúlik vissza, amikor a legendás Benkó Dixieland Band vezetője, Benkó Sándor alapításával hosszú évtizedekig szólt a dixie muzsika Miskolcon.

Mindig az volt a Miskolc Dixieland Band célja, hogy Miskolcnak adjunk valamit, és maradandót hozzunk létre.

A fesztivál segíti a helyi együttesek, fiatalok beemelését a jazz kultúrába, támogatja a külföldi kapcsolatok életben tartását, a miskolci értő és intelligens közönség szórakozását – zárta szavait.

A miskolci zenészekről is szól

Egy hagyományt elindítani könnyű, fenntartani kemény munka – fejtette ki Szeghő Zsolt, a fesztivál főszervezője, a Miskolc Dixieland Band tagja.

A fesztivál legnagyobb erénye, hogy nagy mértékben tudunk támaszkodni a miskolci zenészekre, ezáltal a rendezvény nemcsak Miskolcról, hanem a miskolci zenészekről is szól. Olyan zenei kultúra van Miskolcon, hogy világszínvonalú produkciókat tudnak létrehozni.

Céljuk, hogy ne elszigetelt helyszínen rendezzék a koncerteket és mindenkihez közel hozzák ezt a zenei irányzatot, teljesült azzal, hogy a fesztivál bekerült a belvárosba. A programok közül kiemelte a péntek délutáni utcazenét és a szombati térzenét. A fesztivál történetében először a Városház téri Grizzly ad otthont a koncertek egy részének. Itt szinte akusztikus, unplugged koncertek lesznek. A vasárnapi matinén film- és gyerekzenékkel azok is megfelelő szórakozást találnak, akik eddig nem ismerték a dixiet, de a mesék világát igen. A miskolci zenekarok mellett a The Dixie Hot Licks, Pilsen csúcszenekara is fellép a Nagyszínpadon.