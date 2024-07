A sátoraljaújhelyi Déryné Fesztivál az egész éves Déryné Program összefoglalója – mondta Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató az idei programsorozat megnyitóján a sátoraljaújhelyi Latabár Színházban megtartott megnyitón szerdán este. A Déryné Társulat által színpadra vitt Heltai Jenő: A tündérlaki lányok című nyitóelőadás előtt tartották a megnyitót, amin az igazgató hozzátette: a fesztivál otthonra lelt Sátoraljaújhelyen, azért már az első közös program óta úgy érzik, „haza jönnek”, amikor a zempléni városba érkeznek. Ezúttal negyedszer indították útjára azt a hetven programot, amelyek öt napon át kínálnak minőségi szórakozást a térségben élőknek. Hozzátette: a Déryné Fesztivál célja ugyanaz, ami az egész éves programé, vagyis elérhető, minőségi kultúrát biztosítani minden korosztály számára. Úgy értékelte: a program és a fesztivál is sikeres, az évek során igazi mintává, modellé vált a kultúraközvetítés terén. Kiemelte, a Rákóczi Szövetséggel közös KultUp programjukat, amely a fesztivált a tehetségkutatással köti össze. Ugyancsak felhívta a figyelmet a záróprogramra is, amely – mint mondta – a Móricz Zsigmond műve alapján készült Nem élhetek muzsikaszó nélkül című színdarab a tervek szerint táncházzá alakul majd. A fesztivál programjait eljuttatják hat környékbeli településre is – közölte Kis Domonkos Márk.