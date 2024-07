Mint írták, a fesztivál elsődleges ügye a művészet természetes közegben való megszólaltatása, az előadók kivonása a mesterséges térből és díszletekből. Emiatt a Váralja Akusztik zenei programja „minimál hangszereléssel játszó" szerzőket, előadókat vonultat fel. Az augusztus 9-től 11-ig tartó rendezvényen többek között fellép majd a magyar hip-hop egyik feltörekvő előadója, Co Lee, de mellette zenél még Dánielfy Gergő, a Kale Lulugyi, Lenkke és a Heavy Brains is. Idén a fesztivál és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Hangfoglaló Könnyűzenei Kollégiuma közti megállapodásnak köszönhetően az Induló Előadói Alapprogram által támogatott zenekaroknak és alkotóknak is fellépési lehetőséget biztosít. Emiatt olyan feltörekvő előadók is érkeznek a Váralja Akusztikra, mint a Labek & Chrobak, Cserihanna vagy Palágyi Ildikó. Az akusztikus koncertek után minden nap nagyzenekaros koncertekkel, illetve elektronikus előadók produkcióival zárul. Emellett a fesztivál programja idén workshopokkal, szervezett túrákkal, művészeti és gasztronómiai előadásokkal is kiegészül - írták. A Váralja Akusztikon a „szabadszínpad" névre keresztelt egyedi kialakítású völgyszínpad hangmérnökökkel, hangszerekkel, színpadi technikával várja napközben azokat a vendégeket, akiknek zenélni támadna kedvük és saját előadásukkal színesítenék a fesztivál programját. A zenei és kulturális szolgáltatások mellett a rendezvény szervezői helyi tevékenységeket, családi és tábori programokat is szerveznek a látogatók számára.