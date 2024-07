„Charlie-koncert, Babos Gyula és zenekara, a Pintér Béla Társulat fellépése - ilyen produkciók maradtak el az elmúlt hónapokban Miskolcon. Mindegyik népszerű, elismert előadók jegyzik - hiába, mégsem jött össze, legtöbbször „technikai okok miatt”, azaz nem sikerült elég jegyet eladni" – számolt be a történtekről 2004. július 24-i számában az Észak-Magyarország. Részletezték is: az alternatív színjátszás egyik legjelentősebb csoportja maradt (majdnem) hoppon: a Kalákafesztivál keretében Pintér Béláék a Budapesten akkortájt évek óta nagy sikerrel játszott Parasztoperát adták volna elő. Csakhogy a színházban tartandó előadásra mindössze 16 vagy 17 jegyet sikerült értékesíteni... (Azt már mi fűzzük hozzá húsz év múltán, hogy néhány éve hatalmas sikerrel játszotta a miskolci színház az említett darabot – a szerk.)

Hosszabb volt az évad?

A közönség elfáradhatott - vélték a lap újságírója által megszólaltatott szakemberek. Úgy fogalmaztak, hogy minden korábbinál hosszabb volt a színházi évad abban az évben, rekordmennyiségű volt az előadás; több mint kéthetes operafesztivál; Kaláka és Dixieland-fesztiválok. Emellett a helyszín is viszonylagos új volt (a Nyári Színház 1997-től üzemelt) - ilyesféle okok vezethettek oda, hogy egy-egy, egyébként feltűnést keltő produkcióra sem sikerült nézőket toborozni.

Vajon ma sem lennének kíváncsiak a miskolciak a fent említett előadásokra?