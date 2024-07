Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Ezt követően több fürdővárosban, településen is rendeztek Anna-naphoz kapcsolódóan Anna-bál elnevezéssel társasági eseményt. A 20. század elejétől Miskolctapolca híres gyógyvizének köszönhetően az északkeleti régió pezsgő társasági életének központja volt. A bálozás ötlete 1923-ban az Anna Szálloda építésének apropóján született meg. Már a névadás is utalt arra, hogy az Anna-báloknak fontos szerepet szántak. A tapolcai Anna-bál nem Balatonfüred másolása volt Kelet-Magyarországon, hanem a hely hangulata, az itt élők igénye szülte. A háború, majd az azt követő évek, az állami cégek, vállalatok munkastílusa megváltoztatta a bálozás korábbi szokásait, hangulatát. Az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején megszűntek a bálok, 1990-ben pedig megszűnt, majd eltűnt az Anna Szálló is.