A festésnek az alapjait is megtanulják a résztvevők, ecset kezelési technikák, színek és kontrasztok, fények és árnyékok, perspektívákat és a színkeverést is. Ezen felül betekintést kapnak a művészettörténetről egyaránt.

A mester interaktívvá teszi a festéseket, projektorral kivetíti a saját munkáját, ahogyan készül, illetve segíti is a kezdő festőket, hogy ráérezzenek a festés szeretetére.

Az elkészült képekből igyekeznek évente kiállítást tervezni Miskolcon, a József Attila könyvtárban, illetve Kisgyőrben, a Faluházban, tudtuk meg.