Ez a program szombaton is várható, 19 órától a Gonda Pincészet előtt. A Jazz Inside Band koncertjére is érdemes kilátogatni, hiszen remek hangulatot teremtenek a Bortanyán. Táncolásra is lesz lehetőség, hiszen kilenc különböző helyen biztosítják majd a DJ-k a hangulatot.

Fröccsfagyit nyalogathatunk

A rendezvény főszereplő italán kívül pezsgőket is kóstolhatunk de akár finom kávékülönlegességeket is a Gonda Pincészet előtt. Aki esetleg nem iszik alkoholt vagy nem szereti, az fagyikkal is hűtheti magát. Kóstolhat must, málna, madagaszkári vaníliát, sőt fröccsfagyit is.