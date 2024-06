Ez az év kiemelt jelentőségű a Herman Ottó Múzeum számára, hiszen idén nyerte el az „Év Múzeuma” címet. A Múzeumok Éjszakája alkalmából megjelenik egy, a 125 éves múzeumot bemutató kötet, melynek bemutatója a Múzeumok éjszakáján lesz - ismertette a sajtótájékoztatón Bay Judit, a múzeum kommunikációs és marketing projektvezetője.

A 200. évadát záró Miskolci Nemzeti Színház szimbolikusan átadja a stafétát a 125 éves múzeumnak. Béres Attila, a színház igazgatója különleges tárlatvezetést tart „A titkos és a publikus” kiállításon. Lajos András Déryné-díjas színész irodalmi etűdökkel színesíti szintén ezt a kiállítást, tovább gazdagítva az élményt. Varga Andrea színművész sanzonestje pedig a 20-as és 30-as évek világát idézi majd meg.

Különleges előadások és zenei csemegék

A programok sokasága között szerepel Végvári Zsófia, a Festményvizsgálati Laboratórium vezetőjének érdekfeszítő előadása a festményhamisítványokról. Különleges tárlatvezetést tart Fedor Vilmos, Miskolc díszpolgára a "Miskolc anno" kiállításon.

Zenei csemegékkel is készülnek a látogatók számára, fellép a ZENEGÉP és a VIBRÁTOR zenekar, a Zsaya együttes pedig itt mutatja be legújabb kislemezét. Mivel a Herman Ottó Múzeum befogadóképessége véges, várakozás közben állandó programokon is részt vehetnek a látogatók: kódfejtő, ásványos totóval és különböző kvízekkel készülnek, hogy lekössék a kicsiket és nagyokat.

Elérhető közelségben a művészek

A Színészmúzeum számos programmal készül, beleértve beöltözést és sportos operetteket. A Petró-házban A város című kiállítás záróeseményét tartják meg, ahol a látogatók beszélgethetnek az alkotókkal. A Thália-házban folyamatos filmvetítések, papírszínház, családi bábozás és színházi tárgyú társasjátékok várják az érdeklődőket.

Tudományos gólpasszok

A Herman Ottó Emlékházban „tudományos gólpasszok” és felfedező séták várják a látogatókat, miközben az új Régészeti Látványraktárban „tárlat-totó”, játékház, hennafestés, kézművessarok és tűzzsonglőr show lesz elérhető.

Középkori ivó a Régészeti Látványtárban

A Herman Ottó Múzeum Régészeti Látványraktárában is folyamatos programok zajlanak, beleértve tárlatvezetéseket, kézműves foglalkozásokat, és régészeti játékokat. A Régészeti Látványtárban aki megszomjazik, középkori ivóban olthatja szomját különleges repoharakból, melyeken egy-egy a látványtárban található tárgy történetét mutatják be. A különleges hangulatú napot Tűzzsonglőrök búcsúztatják a Vasgyár vörös téglás épületei között.

A további izgalmas programokról a Miskolci Herman Ottó Múzeum honlapján tájékozódhatnak.