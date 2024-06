A Miskolc Pass kártyák 2015 óta állnak a látogatók rendelkezésére, ingyenes belépéseket és jelentős kedvezményeket biztosítva a város legnépszerűbb attrakcióira és szolgáltatásaira. A környezettudatos, QR-kód technológián alapuló kártyák 24, 48, 72 és 120 órás változatban érhetők el. Ezek az időtartamok lehetővé teszik, hogy a turisták alaposan megismerjék városunkat, hiszen Miskolc gazdag történelmi és természeti látnivalókban – tájékoztatta portálunkat Tóth-Bodnár Krisztina, a kártyarendszert működtető MIDMAR Kft. ügyvezetője. A kártya előnyei közé tartozik a korlátlan közösségi közlekedés használata. A legismertebb miskolci attrakciók, mint például a Miskolci Állatkert, az Anna-barlang, a Herman Ottó Múzeum új Képtára, a Miskolctapolca Barlangfürdő és az Ellipsum Élményfürdő ingyenesen látogathatók egyszeri alkalommal a kártya birtokában. Új partnerként csatlakozott ehhez az idei évben a Szeleta Park Látogatóközpont. Ezeken kívül garantált városnéző séták is elérhetők, amelyek során a látogatók a város rejtett értékeit is felfedezhetik.

Gyerekek részére is igénybe vehető

Az ügyvezető ismertette továbbá, hogy a kártya nem csak a kulturális és természeti látnivalókhoz biztosít hozzáférést. Számos étterem, üzlet és kalandpark is kedvezményt nyújt a kártyatulajdonosok számára. Kedvezményes szálláslehetőség is igénybe vehető a kártyával, ezt érdemes előre egyeztetni a szállással – tájékoztatott a további kedvezményekről. Gyermekek számára kiegészítő kártya igényelhető, amely lehetővé teszi a 14 év alatti gyermekek számára a kedvezmények élvezetét, akár közösségi közlekedéssel, akár anélkül, hiszen 6 éves kor alatt az egyébként is ingyenes – zárta szavait.

Miskolciaknak is tele kedvezménnyel

Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Miskolcon erős a turizmus, és ezekre az erős alapokra kell tovább építkezni. A Miskolc Pass kártyák fejlesztése, megújítása és újabb partnerekkel bővülése is ezt szolgálja. Kiemelte, hogy a Miskolc Pass Classic kártya a miskolci lakosok számára is kézzel fogható előnyökkel jár, akár közösségi közlekedés, akár kikapcsolódás terén. A kártyák szépen épültek egymásra az évek alatt, és a sikerüket mutatja, hogy a tavalyi évben több mint tízezer kártyát értékesítettek.

Úgy véli, hogy az idei szezon is erős lesz Miskolcon turizmus tekintetében, és ezt a kártya tovább erősítheti.

Új imázsfilm, mely nemcsak a kártyákat, Miskolcot is népszerűsíti

A Miskolc Pass Classic kártya már 2021-ben megújult, ehhez az arculathoz illeszkednek mostantól a Miskolc Pass kártyacsalád további tagjai. A kiegészítő gyerekkártyák pedig nem csupán plasztikkártyák, hanem hűtőmágnesek, így örök emlékként szolgálhatnak. A megújult kártyacsalád apropóján készült egy másfél perces imázsfilm Miskolcról.