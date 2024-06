Előző alkalommal a miskolci zsidóság történetéről beszélgettünk Reiman Zoltánnal. Most folytatjuk, ami lehetőséget ad a II. világháború és az azutáni időszak áttekintésére is. Lesz szó temetőben megtartott esküvőről és számos rémtettről, amik gyilkosságokhoz vezettek. De marad idő még arra is, hogy olyan jövőbeli témákat érintsünk, amik majd a következő podcastek alapjait képezhetik, valamint Répássy Olívia szerkesztő kifaggatja arról is az amatőr helytörténészt, hogy hogyan kutat a kutató. Ő egyáltalán hol találja meg azokat a legendákat és tényanyagokat, amik alapján blogját és cikkjeit írja.



