Minden gördülékenyen ment

A filmes jelenet legnagyobb részét a Lónyai Menyhért utca azon szakaszán forgatták, ami a Gózon Lajos utcától indult, és a villamosfordulóig tartott. Erre az útszakaszra rendőri zárást kértek és más engedély is kellett ahhoz, hogy a projekt megvalósulhasson. Ezzel kapcsolatban a location manager megjegyzi, hogy nagyon jó élmény volt a miskolci önkormányzattal, mind az érintett cégekkel illetve a tulajdonossal - akinek az épületét használták - az együttműködés, hiszen minden segítséget megadtak ahhoz, hogy gördülékeny legyen a filmforgatás előkészítésének ezen része. Azt is hozzátette, hogy egy ilyen produkció létrejöttéhez nagyon sok puzzlenek össze kellett állnia. Szakemberként ő, mint location menedzser azért felel, hogy az alkotók víziójához megfelelő helyszínt találjon. Majd a terepszemlére a rendező, operátor, látványtervező és a külföldi producer is megérkezik. Ebben ez esetben ez tavaly decemberben történt meg. Hosszú tervezgetés és számolgatás után áprilisban dőlt el véglegesen, hogy Miskolcon lesz az egy napos forgatás. Majd innen felgyorsultak az események, és egy filmes kolléga leköltözött, hogy mire a stáb megérkezik, helyben minden rendben legyen.

Azt is elárulta portálunknak, hogy fotózni és videózni a forgatási helyszíneken a titoktartási kötelezettségek miatt sajnos nem lehetett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy fel kell készülni arra – ami filmes körökben teljesen természetes – hogy a Vasgyár nem miskolciként, hanem egy másik ország városának helyszíneként jelenik majd meg a sorozatban

Benéztünk a backstagebe

Pál Mónika a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. kulturális menedzsere a Vasgyári Közösségi Ház intézményvezetőjét kérdeztük, aki a közösségi házban a produkció backstage részét biztosította. A vezető elmondta, hogy péntek délután kezdett a közel hatvan fős stáb berendezkedni. Az emeleten lévő közösségi terekben kaptak helyet a színészek, öltöztetők és sminkesek. A statiszták a kertben felállított sátrak alatt helyezkedtek el. Szombaton reggel hét órára ért a nemzetközi stáb a helyszínre, majd a közös reggeli után fél tízkor kezdődött a forgatás. A munka este nyolc óra körül ért véget, majd kilenc óra körül a filmesek elhagyták az épületet.