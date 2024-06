Találkozások, dedikálások

Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés alelnöke kapcsolódva a polgármester szavaihoz azt emelte ki, hogy mennyire fontos az olvasás és a gyermekek kapcsolata, a kapcsolat létrehozása. Az ünnepet Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, műfordító nyitotta meg. „Ma itt a könyvhetet ünnepeljük, nem kell a sok komor hang, arcunkba tolt emberi szenvedés. Eltöprengtem, hogy miként is lehetne méltó, verőfényes szavakkal megnyitni ezt az eseményt: beszéljünk az öngyilkos szerzőkről” – kezdte mondanivalóját „enyhe” szarkazmussal. „Még mindig vannak valódi olvasók, és hogy lesznek-e az csak rajtunk múlik. A humor legyen velünk!” - felkiáltással zárta megnyitó beszédét.

A miskolci Erzsébet tér „Könyvtérré” alakult, sokféle kiadó, bolt, együttműködő partner jelent meg a téren, ott vannak a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, az Advent Kiadó, a Bíbor Kiadó, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület, a Felvidék Ház, a Géniusz Könyváruház, a Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria, a Herendi 2004 Kiadó, a Libri Könyváruház, a Spanyolnátha művészeti folyóirat és a Szinvapark Líra Könyváruház. Erre az alkalomra az idén is megjelent a Könyvheti Újság, amiben megtalálhatók a programok, és köztük a dedikálók névsora is. Az Irodalmi terasz ebben az évben két témával várja vendégeit. Csütörtökön helyismereti, helytörténeti érdekességeket ismerhettek meg a térre látogatók, hiszen Miskolcról beszélgettek ismert miskolciak. Szombaton elsősorban a gyermekeknek kínálnak programot a szervezők. Idén is lesz lehetőség dedikálásra. Helyi és országosan ismert szerzők várják az olvasókat.

Nézze meg videónkat is!

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.