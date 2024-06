Gasztroplacc és koncertek fényfestéssel a Miskolci Galériában és a Csengey-kertben, emellett helyi alkotók kiállításai nézhetőek végig, akár úgy is, hogy magát a művészt is megismerheti az ember. A kíváncsiak filmet is látnak majd, amihez a rendező mond bevezetőt. De lesznek gyermekműsorok, fotós, aki különleges képeket készít a fesztiválozókról, workshopok, ahol az érdeklődők megismerhetik a betonforma készítést, a szitanyomást, a batikolást, valamint alkothatnak monotípiával.