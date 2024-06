A Rákóczi Látványtár

Fotó: Vajda János

Demeter Szilárd hozzátette: a közgyűjteményi dolgozók már régóta tudják, hogy az intézményeik által közvetített történetekből áll össze a magyar történelem. Ezeket a történeteket pedig újra és újra el kell mesélni. A gyűjtemények nem azért értékesek, mert megmaradtak, hanem mert ma is inspirálnak, tanítanak és megtartanak bennünket a saját szabadságunkban – közölte a főigazgató. A Rákóczi Látványtárat Nagy János a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár avatta fel. Mint közölte: a cél nem lehet más mint az, hogy azokból az értékekből, amelyeket őseink megalkottak minél többet megmutassunk a ma emberének. A tárgyak, eszközök ne elzárt raktárakban porosodjanak, hanem megcsodálhassa őket a nagyközönség. Ezért jött létre a látványtár – jelentette ki. Hozzáfűzte: nem volt jó dolog, hogy a Rákóczi Múzeumban őrzött, elképesztő mennyiségű, kimondhatatlan értéket képviselő művészeti, régészeti és néprajzi anyagnak eddig csupán a töredékét tekinthette meg a látogató.

Múltból merített erőforrás

Az államtitkár beszédében felidézte a Rákóczi szabadságharc zászlajára hímzett mondatot is: Cum Deo pro Patria et Libertate (Istennel a hazáért és a szabadságért), amit történelmi küldetésünk összegzéseként értékelt. Kiemelte: a kommunizmust időszakában ebből a mondatból kivették a Cum Deo-t, vagyis Istent, amivel a gondolat értelmét is vesztette. Mint ahogyan értelmét veszti minden, ami Isten nélküli, vagy egyenesen Isten ellenében született, mesterkélt eszméken alapul – fogalmazott. Véleménye szerint így válik saját karikatúrájává az Európai Unió is, amely szimpla turista látványossággá zülleszti katedrálisait, keresztény emlékhelyeit. De ami a progresszív liberális világ számára a múltunk megtagadandó része, abból merítünk mi erőt – erősítette meg Nagy János. Éppen ezért az unióból érkező forrásokat a jövőben is olyan kulturális beruházásokra fogjuk költeni, amelyek erősítik nemzeti és európai tartásunkat, mint ahogyan azt az EU alapító atyái tették volna – emelte ki. Ennek része az 1,8 milliárd forintból elkészült sárospataki beruházás is – jelentette ki az államtitkár.