Sárköziné Jakab Enikővel baráti körben beszélgettünk. Enikő nem sörözik például egyáltalán, hanem a kedvence a nyári melegben egy kicsi bor, sok szódavízzel. Családjának van egy pincéje a középsoron és ott kezdték a programot szalonnasütéssel, ezek után jöttek a Bortanyára egy finom fröccsöt inni és a Jazz Inside Band zenéjét meghallgatni. Ortó Gyula a száraz, fehér, ízletes borokat szereti és ezeken a fesztiválokon is ezt keresi. Az ilyen alkalmakat nagyon kedveli a baráti társaságuk, finomak a borok és jók a programok.

Péter a Gallai Pincészet munkatársa, ők a helyi pincészetet képviselik Nyékládházáról. Alapvetően száraz boraik vannak, nagyon kellemes, iható borok. A két nap tapasztalatiból elmondható, hogy hatalmas rajongótáborral rendelkeztek, rengetegen felkeresték őket, a pénteki napot hajnal kettőkor zárták. Péter úgy gondolja, a jó fröccs titka a nagyon jó bor és ami elengedhetetlen, a szódavíz. Ásványvízzel a fröccs nem fröccs, vallja. Nagyon fontos még, hogy a szóda és a bor is pincehideg legyen.

Különleges helyszín, remek hangulat

Szabó Zsuzsanna barátnőjével látogatott ki a rendezvényre. Úgy gondolja, hogy nagyon jó, hogy Miskolcon is egyre több szórakozási és kikapcsolódási lehetőség van. Nagyon szeretik a bort és a fröccsöt is. Örült neki, hogy alkoholmentes mustkínálat is volt, hiszen autóval érkeztek, így a sofőr is ihatott.