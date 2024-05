2021-ben Julia Ducournau Titán című testhorrorja nyerte meg az Arany Pálmát és a kritikusok többségének a tetszését is a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A testhorror még a vígjátékoknál is ritkább vendég a Hivatalos Versenyprogramban, ahol elsősorban a korunkat érintő súlyos társadalmi kérdéseket boncolgató drámák vannak túlnyomó többségben. Az idei fesztiválon is versenyez testhorror, a The Substance a fesztivál fődíjáért és ezt is egy női alkotó, Coralie Fargeat jegyzi. Aki azt gondolja, hogy a nők finomabban közelítenek mind a testhez, mind a horror elemek adagolásához, csak nézze meg ezt a két filmet és soha többé nem lehet kétsége afelől, hogy mennyire téves ez a feltételezés.

Ahhoz, hogy a The Substance mint testhorror igazán működjön, és a film mondanivalója átjöjjön, szükség van két olyan bevállalós színésznőre, akik nemcsak a színészi képességeiket, de a testük legintimebb hajlatait is feltárják a kamera előtt. A 61 éves Demi Moore és fiatal kolléganője, Margaret Qualley semmit nem bíznak a fantáziára a filmben, melyben egy korosodó, megfakult fényű sztár szeretné visszanyerni megkopott fiatalságát és a vele együtt járó szeretetet és figyelmet. A megoldás váratlan formában jön és még váratlanabb eredménnyel jár. A gyomorforgató jelenetek és a sugárban spriccelő vér azonban csak a felszín, hogy Coralie Fargeat görbe tükröt tarthasson a tomboló fiatalságkultusznak és azoknak a hírességeknek, akik semmitől nem riadva próbálják megőrizni szépségüket.

A The Sunstance megmutatja azt is, hogy milyen agresszív módon követel magának helyet és figyelmet az ifjúság, kihasználva a fiatalságukból származó behozhatatlan előnyt. A The Substance nem az a film, amire mindenki vevő lesz, azok viszont, akiket nem riaszt a látvány, remek szórakozást kínál a két bátor színésznőnek és a valóban elgondolkodtató mondanivalónak köszönhetően.