Szurasenkó Dániel a Lichtenstein Galéria vezetője kérdésünkre elmondta, hogy pár hónappal ezelőtt nyitott a galéria Miskolc belvárosában azzal a céllal, hogy a város kulturális életébe egy új szeletet hozzon, művészklub jelleggel. Az impozáns helyszín a Hunyadi János utca 4. szám alatt található egy műemléképületben, közvetlenül a Városháza mellett.

Egy régi álom vált valóra

A galéria vezetője hozzátette, hogy a Magyar Összművészeti Műhely áll a kezdeményezés hátterében és a társaság régi álma vált valóra azzal, hogy egy ilyen impozáns helyen nyithattak kulturális helyszínt. A műhely célja, hogy Magyarországon festőket, irodalmárokat, szobrászokat, zenészeket összefogjon, nekik lehetőségeket adjon és programokat szervezzen, mindez a Kreatív Paletta Alapítvánnyal karöltve, amellyel pályázni is próbáltak a megvalósítás érdekében.

Mivel a termek nem túl nagyok, ezért általában művészklub jellegű események megszervezésére alkalmasak. Nagyjából ötven fő leültetésére van lehetőség a rendezvényteremben, van egy másik terem ami galériaként is funkcionál, itt zajlik az állófogadás, vendéglátás is.

Már most az a tapasztalata azonban a galéria vezetőjének, hogy a visszajelzések alapján van igény egy ilyen családias kis helyre Miskolcon. Itt lehetőség van közvetlenebbül együtt lenni, beszélgetni. Nagyon könnyen megközelíthető az idősek számára is, hiszen a belváros közepén van. Nagy örömmel tapasztalta azt is, hogy az idősebb korosztály mellett már a középgeneráció is megjelent a rendezvényeken

Teltházas programok

Legutóbb Varnus Xaver volt a vendég, akit egy pódiumbeszélgetésre hívtak a szervezők. Nagyon pozitív hangvételű este volt, hatalmas sikerrel és teltházzal. Johann Sebastian Bach művészete volt a központi témája beszélgetésnek, de természetesen a közös zenélés sem maradhatott el.