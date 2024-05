A fővárosi bemutatón és a Lábatlani Blues Fesztiválon kívül egyedül Miskolcon vetítették Kisfaludy András, Balázs Béla-díjas rendező zenés-dokumentumfilmjét, a Mini és a Bartók on Rockot. A film kordokumentum, egyúttal tisztelgés a zeneszerző géniusz Bartók Béla, és az egy éve elhunyt kiváló fuvolista-énekes, Török Ádám emléke előtt.

A vetítés előtt a hangulatot Völgyi Béla Tibor „Bécó”, a Mini Art-űr zenekar frontemberének rövid fuvola-improvizációja alapozta meg, majd egy pódiumbeszélgetés keretében mutatta be a filmet Kisfaludy András filmrendező, akinek beszélgetőtársai Fedor Vilmos zenész-író, Hegedűs István újságíró, valamint Völgyi Béla Tibor „Bécó” voltak. A Mini és a Bartók on Rock című alkotás elsősorban Papp Gyula és Török Ádám szemszögéből, illetőleg elbeszélése nyomán követi végig az azóta több ráncfelvarráson is átesett mű pályafutását. Mindez kiválóan illusztrálva az alkalmanként iróniába, vagy szatírába hajló, a történethez szervesen igazodó korhű társadalomrajzzal, a humort, vagy éppen drámaiságot sem nélkülöző jelenetekkel, illetve korabeli dokumentum fotó- illetve film bevágásokkal. Noha Török Ádám nem élhette meg a filmbemutatót, meghalt a forgatás közepén, a rendező úgy gondolja, amit felvettek, ott van a filmben, így az nem szenved hiányt.

A Völgyi Béla Tibor „Bécó”-val készült podcastben Horváth Imre szerkesztő a filmről, és persze a Mini Art-űr zenekarról beszélgetett a frontemberrel.