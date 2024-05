Május 14-16-ig foglalkoznak majd az idős korúakkal, de legfőképpen a legújabb, divatos felfogással, ami konzerválja a fiatalságot.

-Dobos László volt az ötletgazdája a programnak, ő szervezi a Harmadik Kor Egyetemét is, ahol kifejezetten szépkorúaknak biztosított lehetőséget, hogy előadásokat hallgassanak különböző, akár tudományos témákban – mondta el Furdi Zsóka, a II. Miskolci Aeging Fesztivál szervezője.

– Miskolcon nagyon sok idős él, akiknek szükségük van az egészséges életmód tanítására, ami testünk megóvásához vezet. Valamint fontos, hogy ne vénemberekként éljünk, hanem maradjunk fiatalosak, amiben segítenek a mindennapi céljaink. Ezeket az elveket kár lenne veszni hagyni.

Program kicsikkel, nagyokkal

A Generációk Gálájával kezdődik az első nap, kedd délután 5 órakor a Művészetek Házában, ahol Miskolcon működő közösségek lépnek fel a helyi előadók mellett. A teljesség igénye nélkül ott lesz Seres Ildikó és Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművészei, Vihula Mihajlo gitárművész, Kovács Robert Bronzi, aki pont úgy néz ki, mint Charles Bronzon, fellép Hutter Linda és Kocsán Andrea táncosaival együtt, a Szinvavölgyi Néptáncműhely Ifjú Szinva táncosai és a Zrínyi Ilona Gimnázium drámásai, de lesznek zumbások, hastáncosok és énekesek is a két meglepetésvendég mellett. A sztárfellépők között pedig természetesen szerepel majd a Miskolci Senor-a Varieté csoport, aminek egyéves fennállása éppen az első Ageing Fesztiválhoz köthető.

– Nagyon nagy sikere volt. Egy olyan divatshowt láthatott az akkori közönség, amin idős amatőr manökenek mutattak be ruhákat szakszerűen. Őket mi tanítottuk meg a mozgásra, amit azóta is szívesen űznek, sőt, még táncolni is megtanultak, úgyhogy ezt is bemutatják most a közönségnek – mondta a szervező, aki szerint jövőre folytatódik a programsorozat.

És ezzel még nincs vége

A második napon, szerdán a Vasgyári Közösségi Házba költözik át a fesztivál, és már díjmentes lesz, de regisztrációhoz kötött, ami a művelődési ház közösségi oldalán található meg.

– Itt professzorok tartanak előadásokat, amikben szó esik majd – mondta Furdi Zsóka, aki beszélt a harmadik napról, a csütörtökről is. – Egy kiállítást nyitunk meg ugyancsak a Vasgyári Közösségi Házban, Léleksimogató címmel. Ez egy alkotónappal párosul, ahol viaszvasalást, papírcsipkekészítést és gyöngyfűzést próbálhatnak ki a látogatók workshopban.