Idén különösen erős a kínai jelenlét a fesztiválon - hangsúlyozta az Un certain regard programkoordinátora a Black Dog című film stábjának köszöntésekor. A 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a hivatalos versenyprogramban, az Un certain regard elnevezésű parallel szekcióban és az éjszakai könnyedebb szórakozást kínáló Midnight Screenings szekcióban is ott vannak a kínaiak.

Jia Zhang-ke

Fotó: Neilson Barnard

A Black Dog egy kisvárosban játszódik, ahol a kóborkutyáktól és az elhagyatott épületektől próbálják megtisztítani a területet, hogy új iparnegyed létesülhessen. Itt talál egymásra egy gyilkosságért elítélt volt fegyenc és a címszereplő fekete kutya. A premierre a kutyát is elhozták Cannes-ba, akiről kiderült, hogy nem fekete, hanem grafitszürke és nem korcs, hanem jólnevelt és gyönyörű fajkutya.

Az Arany Pálmát vette célba

A film producere és egyik szereplője napjaink egyik legismertebb kínai szerzői filmese, Jia Zhang-ke volt, akinek Caught by the Tides című filmje a hivatalos versenyprogramban száll ringbe a fesztivál fődíjáért, az Arany Pálmáért. A Caught by the Tides című film több mint két évtizedet ölel fel Kína ezredforduló utáni történetéből, mind a cselekménye, mind maga a forgatás még 2001-ben kezdődött. A rendező visszatérő témája a világ legnagyobb duzzasztógátjának, a Három-szurdok gátnak az építése, és ennek hatása a környező településekre és az ott élő emberekre. A Caught by the Tides cselekménye is javarészt itt játszódik, itt vár szerelmére az egykori énekesnő, a viszontlátás azonban épp annyi keserűséget hoz számára, amilyen szomorú a gátépítés miatt kiürített városok és a romok között ottmaradt emlékek látványa. Jia Zhang-ke filmje eddig a fesztivál egyik erős versenyzője, ahogy a Black Dog is az Un certain regard szekcióban, de korai még esélyeket latolgatni.

A Midnight Screenings kínai akciófilmje, a 80-as években játszódó, a korabeli kung-fu filmek látványvilágát megidéző Twilight of the Warriors: Walled in Soi Cheang rendezésében azonban a dinamikus akciójelenetei és jól koreografált bunyói ellenére meglehetősen érdektelenre sikerült. Utóbbi azért is nagy szívfájdalmam, mert egyébként a műfaj nagy rajongója vagyok.

Váró Kata Anna

Cannes, 2024. május 19.