A rendezvényt szombaton délelőtt tíz és délután három óra között rendezik meg. A program legfontosabb célja a könyvtár, valamint a könyvek világának megismertetése és megszerettetése, a gyermekek olvasás iránti igényének felkeltése.

A Könyvtári Majális sajtótjékoztatóján

Fotó: Galambos Eszter

Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy egy nagy hagyománnyal rendelkező rendezvényről van szó, hiszen 2015 óta tartják és az egyik legnépszerűbb programnak számít. Egy olyan családi napot kínál ez a majális, amikor be lehet járni az épületet szombat délelőtt és kora délután. Különböző állomások várják az érdeklődőket, színes programokkal, ami általában egy koncerttel kezdődik.

A Miskolc város napjához kapcsolódó programot a Kolompos együttes Kolompos mulatság című koncertje nyitja. Az idén hatvan éves Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztályosainak Zümmögő című produkciója, majd a Görögkatolikus Általános Iskola Versről versre, énekről énekre című műsora kínál kellemes kikapcsolódást.

A délutáni program során a Hámori Waldorf Általános Iskola tanulóinak programja francia hangulatot varázsol az érdeklődők elé, majd Zene szárnyán címmel a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak előadását hallgathatják meg. Zárásként két fiatal tehetség is bemutatkozik, Dienes Csenge a Földes Ferenc Gimnázium diákja musical slágerekből nyújt át csokrot, Leszkoven Levente a Hámori Waldorf Általános Iskola tíz éves tanulója pedig Vitéz László és az elátkozott malom című bábjátékát mutatja be.

Családi vetélkedő is lesz

A szervezők ismét különleges élményekkel teli versengésre invitálják a játékos kedvű olvasókat. Aki a virágot szereti… elnevezésű vetélkedőn a családok a könyvtárban és a szabadtéren – vagyis a Népkertben – egyaránt érdekes feladványokkal találkozhatnak, amelynek középpontjában a virágok állnak.

Miklós Katalin a gyermekkönyvtár vezetője örömmel újságolta, hogy tapasztalataik alapján egy ilyen napon átlagban hetven-nyolcban család fordul meg, ez összesen kétszáz embert jelent. Nagyon népszerűek a koncertek, a kézműveskedés és a játszópark illetve az ismeretterjesztő előadások. A vetélkedőn a családok menetlevelet kapnak és ezzel járják végig az állomásokat, ahol minden esetben egy kis ajándékkal is kedveskednek a számukra.

Kedvezményesen iratkozhatunk be

A rendezvényen az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai tartanak természetismereti foglalkozást a fiataloknak. Újramesélt kötelező olvasmányok címmel Perjési F. Kriszta tanító, logopédus mutatja be köteteit. A programban a tavalyi évhez hasonlóan most is lesz kutyás bemutató is, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület jóvoltából. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mesterség-bemutatóval, Borka játszóháza különböző ügyességi, készségfejlesztő játékokkal, könyvtárunk munkatársai a könyvkötés megismertetésével készülnek. Intézményünk ezen a napon kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, valamint könyvvásárral is várja az érdeklődőket.

A nap részletes programja:

Időpont: 2024. május 11., szombat 10.00–15.00

Helyszín: a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épülete és az előtte lévő tér (Miskolc, Görgey A. u. 11.)

10.00 A VIII. Könyvtári Majálist megnyitja: Varga Andrea, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere

10.00-13.00 Aki a virágot szereti… Családi vetélkedő a könyvtárban és a Népkertben. Játékos feladványok – meglepetésért

10.00-13.00 Készítsd velünk! A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület tagjainak mesterségbemutatója és játszóháza

10.00-13.00 Az én könyvem. Ismerkedés a könyvkötés alapjaival a könyvtár munkatársainak irányításával

10.00-15.00 Borka Játszópark. Ügyességi, logikai és készségfejlesztő játékok a szabadban. 0-tól 99 éves korig

10.05-11.05 Kolompos mulatság. A Kolompos együttes koncertje

11.00-12.00 A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület bemutatója

11.00-14.00 Újramesélt kötelező olvasmányok. A köteteket bemutatja: Perjési F. Kriszta tanító, logopédus

12.00-12.15 Zümmögő: szerkesztett játék versekből. A Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztályos színjáték tanszakos tanulóinak összeállítása

12.20-13.00 Versről versre, énekről énekre. A Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola tanulóinak műsora

13.00-15.00 Játékos természetismereti foglalkozás és játszóház az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársainak vezetésével

13.00-13.20 Francia hangulat. A Hámori Waldorf Iskola második osztályának műsora

13.30-14.00 A zene szárnyán. A Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak előadása

14.00-14.10 Musical slágerek. Előadó: Dienes Csenge, a Földes Ferenc Gimnázium diákja

14.20-14.50 Vitéz László és az elátkozott malom (vásári bábjáték). Előadó: Leszkoven Levente (10 éves) a Hámori Waldorf Iskola diákja

10.00-16.00 Tavaszi könyvvásár a könyvtár bejáratánál. Régi és új könyvek vására 200 Ft/db áron