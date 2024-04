Kiemelte a kísérőprogramok sorából a CineGastro programot: a filmélmény mellett az adott ország gasztronómiájába is betekintést kaphatnak az érdeklődők. Elsőként – szintén április 12-én – Jeanne du Barry A szerető című filmjét fogják vetíteni, ami a tavalyi fesztivál nyitófilmje volt és a francia gasztronómia kerül terítékre. A vetítésen és a szakmai programokon is ingyenes a részvétel – emelte ki.

Látványos fesztivál jön

Májusban kertmozi fesztivál lesz a Csengey-kertben. A Mesterjátszma című film kerül először bemutatásra, ami tavaly közönségdíjas alkotás volt. A rendező, Tóth Barnabás is jelen lesz a vetítésen. Többek között vetíteni fogják a Külön falka, a Nyugati nyaralás, a Hat hét, a Magasságok és mélységek című filmeket, amelyek az elmúlt évek legsikeresebb magyar alkotásai voltak a CineFesten.

Madaras Péter programigazgató elmondta, hogy az eddigieknél jóval nagyobb volumenű, látványosabb fesztiválra készülnek. A CineFest 20 programsorozat egészen nyárig fog tartani. Társszervezőik a Kinodomino, akik rendszeresen vetítenek dokumentumfilmeket alternatív helyszíneken, ingyenesen. Az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület szintén segítségükre van a programsorozat szervezésében.

A részletes programokról a CineFest weboldalán és Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők – tájékoztatta a boon.hu-t a programigazgató.

Zárásként az Észak-Keleti Átjáró Egyesület nevében Darázs Richárd számolt be arról, hogy kutatásaik során többször is foglalkoztak a miskolci filmfesztiválok történetével. A kiállítás és a kerekasztal szervezésében vállaltak szerepet, de ősszel is készülnek meglepetésekkel.